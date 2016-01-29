Построить дом из... соломы?! Александр Гапаненок: На меня смотрели как на «чудака»

Он инженер, педагог, техник-технолог, столяр-станочник . Увлекается резьбой по дереву и авиамоделированием. Как говорится, «мастер на все руки» и фраза «что нам стоит дом построить» напрашивается сама собой.

Для Александра соорудить «крышу над головой» не составило труда. Два года – и дом практически готов. Однако не совсем обычное то жилище – из соломы.

Ещё будучи студентом, Александр «загорелся» идеей построить именно такой дом. Изучал специальную литературу, читал статьи в интернете, да и образование помогло.

Спустя время, мечты стали воплощаться в реальность. Впервые иметь дело с соломой пришлось уже на собственном участке. Дело рискованное, но всё же…

Сам по себе дом состоит из деревянного каркаса, стены заполнены соломенными блоками и поверх покрыты глиняной штукатуркой: снаружи в внутри. Натурального утеплителя Александру понадобилось около 8 тонн. Благо, во всём помогали близкие.

А вот соседи посматривали на Александра, словно на «чудака». Слова соседей о мышах, сырости и возможных пожарах Александра вовсе не пугают. Он воплощает свою давнюю мечту: достраивает дом, воспитывает сына и дочь. Осталось посадить дерево.