Картину можно повесить на стену, а можно и съесть. Посмотрите, какие шедевры делают из шоколада
Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? И что требуется для производства шоколадных чудес? Вероника Кудринецкая отправилась на вкусную экскурсию.
Вместо холста – шоколад, вместо красок – тоже шоколад. Наталья Кулак – представитель самой сладкой в мире профессии – шоколатье. И если кондитерам цеха на помощь приходят «умные» машины, то в этой мастерской основное волшебство творится человеком. Картину можно повесить на стену, а можно съесть. Срок годности шоколадных шедевров – 12 месяцев.
Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам
Наталья Кулак, изготовитель конфет:
Каждая работа, конечно, индивидуальна. От дня до нескольких дней просто подготовка, эскизы.
Для производства шоколадных чудес требуется соблюдение множества условий: температурный режим, последовательность смешивания, да и собственно специальное шоколадное сырье.
Наталья Кулак:
Если шоколад белый, то это где-то 28 градусов, плюс-минус 1 градус, не больше. У молочного шоколада температурный режим на градус-два больше. Черный шоколад самый стойкий – там можно до 31.
Капелька терпения, килограмм шоколада и море фантазии. Идеи для вкусных картин Наталья находит во всем, что окружает: дома, улицы, люди... Нередко героями ее сладких шедевров становятся персонажи былин и сказок.
Наталья Кулак:
У меня очень хорошо получилась картина «Три богатыря», это самый наш большой размер, весом 3 килограмма 400 граммов. Я подготавливалась, вплоть до того, что я рисовала карандашом лица каждого из героев, изучила историю. Действительно, картина рисовалась больше 16 лет. Это все интересно. Немножко сложно было повторить автора, потому что все-таки это известный художник, но мне было это интересно.
Выглядит все не только красиво и аппетитно, но еще и чудесно пахнет. Жаль, камера не передает шоколадные ароматы. Здесь, на фабрике – и в цехах, и в мастерских – одна традиция – дарить праздник и делать это сладко. Невольно представляешь себя героем фильма «Чарли и шоколадная фабрика». И ждешь рождественского чуда.