Картину можно повесить на стену, а можно и съесть. Посмотрите, какие шедевры делают из шоколада

Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? И что требуется для производства шоколадных чудес? Вероника Кудринецкая отправилась на вкусную экскурсию.

Вместо холста – шоколад, вместо красок – тоже шоколад. Наталья Кулак – представитель самой сладкой в мире профессии – шоколатье. И если кондитерам цеха на помощь приходят «умные» машины, то в этой мастерской основное волшебство творится человеком. Картину можно повесить на стену, а можно съесть. Срок годности шоколадных шедевров – 12 месяцев. Сколько времени нужно на изготовление одной конфеты? «Коммунарка» готовится к новогодним праздникам

Наталья Кулак, изготовитель конфет:

Каждая работа, конечно, индивидуальна. От дня до нескольких дней просто подготовка, эскизы.

Для производства шоколадных чудес требуется соблюдение множества условий: температурный режим, последовательность смешивания, да и собственно специальное шоколадное сырье.

Наталья Кулак:

Если шоколад белый, то это где-то 28 градусов, плюс-минус 1 градус, не больше. У молочного шоколада температурный режим на градус-два больше. Черный шоколад самый стойкий – там можно до 31.

Капелька терпения, килограмм шоколада и море фантазии. Идеи для вкусных картин Наталья находит во всем, что окружает: дома, улицы, люди... Нередко героями ее сладких шедевров становятся персонажи былин и сказок.

Наталья Кулак:

У меня очень хорошо получилась картина «Три богатыря», это самый наш большой размер, весом 3 килограмма 400 граммов. Я подготавливалась, вплоть до того, что я рисовала карандашом лица каждого из героев, изучила историю. Действительно, картина рисовалась больше 16 лет. Это все интересно. Немножко сложно было повторить автора, потому что все-таки это известный художник, но мне было это интересно.