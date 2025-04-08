Голосовать за мир нельзя: что не так с выборами президента Польши – 2025? Разбор от политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Польше Государственная избирательная комиссия приняла заявки от 17 кандидатов в президенты – для страны это абсолютный рекорд за всю историю. Как и в Беларуси, в Польше действует порог в 100 тысяч подписей, но есть и способы его обхода – специальные компании собирают и продают базы данных. Так что такое количество кандидатов – это политтехнология польской власти, чтобы растащить протестное голосование на множество персоналий: пожилых, молодых, мужчин, женщин. Тем не менее по собранным подписям уже видны фавориты – это пять человек. За мэра Варшавы Тшасковского, который идет от правящей коалиции, собрали миллион подписей. И 1,3 миллиона – за его главного оппонента Навроцкого, который идет от оппозиции. Это главные кандидаты на выход во второй тур, однако важно, кто займет третье место и с кем, возможно, во втором туре у них объединятся голоса.

Андрей Лазуткин:

Таких претендентов всего трое, ими собрано: 420 тысяч подписей (спикер Сейма Шимон Головня), 400 тысяч (кандидат от левых Магдалена Бейат) и 250 тысяч (Славомир Менцен от партии «Конфедерация»). Кажется, что это много, но, во-первых, страна в четыре раза больше, чем Беларусь. Во-вторых, те же подписи собираются не как у нас, а, например, в электронном виде, поэтому даже пикетов в Польше как таковых не было, плюс каждая крупная партия имеет готовые списки сторонников. Поэтому польский ЦИК занят не проверкой подписей, как у нас, а рисует вот такие мультики. А подписи просто покупают у специализированных компаний – об этом недавно рассказал бывший президент Польши Комаровский. Так что 17 кандидатами поляков не удивить – это просто говорит о том, сколько денег вброшено в кампанию и насколько мелко страна расколота. Сказать, что все эти люди друг друга ненавидят – ничего не сказать. Прямо накануне сдачи подписей в Сейме произошел скандал и драка, где Ярослав Качиньский, лидер «Права и справедливости», пытался сорвать выступление другого оратора, называя его садистом, а Сейм в это время скандировал: «Убийца!»

Андрей Лазуткин:

Поскольку до выборов остался месяц, главной темой кампании оппозиция пытается сделать смерть покойной соратницы Качиньского – Барбары Шчипек, которая скоропостижно умерла после допросов в прокуратуре Варшавы по коррупционному делу. Следующий подозреваемый – сам Качиньский, которого оратор с трибуны как раз и обещал посадить. Поэтому здесь пан или пропал, польской оппозиции нечего терять, и они идут на любые скандалы. Тем более посадки политиков – это новая реальность Евросоюза. Что Ле Пен во Франции, что Джорджеску в Румынии – Европа сегодня закрывает глаза на преследования. Поэтому угроза для Качиньского вполне реальна. Но зато на фоне скандалов интерес к выборам велик, явка ожидается в районе 85 %. Есть ли там кандидаты, дружественные Беларуси? С натяжкой только один, это Гжегож Браун, который заявлял, что вмешиваться в белорусскую политику недопустимо, что уже прогресс. Вместе с тем во втором туре его электорат, как и от других правых, все равно перейдет к кандидату от ПиС Навроцкому, а тот крайне враждебен к Беларуси. Но другое дело, что польского избирателя больше интересует не внешняя политика, а зарплаты, цены, пенсии, налоги, медицина, где все традиционно плохо.

Андрей Лазуткин:

Например, в Польше государственная страховая система больничных, которой недовольны как работники – из-за больших очередей, так и бизнес – из-за больших отчислений. И вот на прошлой неделе Сейм проголосовал за снижение страховых выплат на медицину для ИП – мера популистская, так как ситуация ухудшится. Но за месяц эффект не будет ощутим, а голоса ИП заберет себе оппозиция. То же самое касается высшего образования – его хотят сделать полностью платным, потому что государство закупает оружие и урезает всю социалку. Оппозиция говорит, что такого не допустит, но откуда тогда брать деньги на оружие – тоже не говорит. И если мэр Варшавы Тшасковский ведет кампанию достаточно шаблонно, вот он на митингах показывает разные польские продукты, например, банку с огурцами, и размахивает ими, мол, надо покупать польские товары, то его оппонент Кароль Навроцкий – эдакая польская копия Джей Ди Вэнса, которому рисуют биографию парня, который поднялся из криминальных низов, а потом стал доктором наук и теперь занимается антисоветской историей Польши. Выглядит эта легенда Навроцкого дико, ну а сами поляки называют его «доктором дресом» – это аналог нашего «доктор гопник», за его любовь к спорткостюмам. Но эта такая попытка соединить симпатии криминального и крайне правого элемента, а еще низших, беднейших слоев общества, провинции, глубинки против лощеного столичного мэра Тшасковского.

Андрей Лазуткин:

Правда, как выяснилось во время кампании, сам Навроцкий за счет государства жил в люксовых отелях в период пандемии, выписывая себе липовые командировки – тут по сюжету намек, что он снимал их для дорогой любовницы. Поэтому сказки про бедность и низы – это не более чем сказки. И понятно, что такой кандидат будет только раскалывать Польшу, а не объединять ее. Еще один такой же спорный кандидат, который ранее считался союзником Навроцкого, а теперь уже непонятно кем – это Славомир Менцен. Если поискать его цитаты в интернете, то самая известная – это ругань: «Украинцы держат нас за фраеров». Якобы Польша слишком много помогает Киеву и ничего не просит взамен. Понятно, нормальные политики так не выражаются, и это тоже попытка продать избирателю дерзкого, молодого, полубандитского кандидата. И за счет возраста привлечь молодежный электорат. Но самая важная для победы категория избирателей – это никакая не молодежь и не бандиты, а польские фермеры. Поскольку в своей массе они поддерживали «Право и справедливость», Туск им мстит накануне выборов. Во-первых, под предлогом требований Евросоюза им убрали все дотации. Во-вторых, вытащили из-под полы скандал с белорусскими тракторами – якобы их нелегально ввезли в Польшу в регион Бяла-Подляски, и это секретное оружие Лукашенко, которое портит экологию выхлопами. От фермеров поэтому требуют разобрать новые белорусские машины на детали. Более того, утверждается, что это диверсия и дело рук «Права и справедливости». За все это глубинка и деревня правительство Туска не любит и голосовать за кандидата от власти не будет.