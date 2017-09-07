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«Поставили цель – выполнил»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Романа Чилика

07 сентября 2017 13:19
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День письменности-2017 в Полоцке длился 3 дня. Вся страна праздновала. Мероприятий – на любой вкус. Но по вкусу сотрудникам телекомпании «Столичное телевидение», конечно же, проект, организованный совместно с министерствами информации и образования Беларуси и Союзом писателей Беларуси – «Живая классика».

Этот масштабный республиканский проект под девизом «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» стартовал еще в феврале. За это время более 13 тысяч белорусских детей приняли участие в конкурсе и прочитали свои любимые произведения на родном языке.

В День белорусской письменности в Полоцке были названы 13 финалистов. В каждой возрастной категории по 3 призовых места. Всего 4 категории. Призеров получилось 13, поскольку в одном из номеров стих читали сразу две девочки.

Лауреаты первой степени Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» Дарья Хоменко, Алексей Семашко, Роман Чилик и Ульяна Жердецкая заглянули в гости к программе «Утро. Студия хорошего настроения» и поделились своими впечатлениями.

Роман, что ты подготовил?

«Поставили цель – выполнил»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Романа Чилика-1

Роман Чилик, лауреат І степени Республиканского конкурса чтецов «Живая классика», воспитанник ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи»:
Я подготовил произведение Змитрока Бядули «Пять ложек затирки».

Финальное выступление Романа Чилика смотрите здесь.

Кто тебе помогал?

Роман Чилик:
Мне помогал готовиться мой преподаватель. Все рассказывают, что сами выбирали. А у нас было немножко по-другому. Поставили цель – выполнил. Все.

«Поставили цель – выполнил»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Романа Чилика-4

Рома, ты единственный, кто представляет не школу, а творческий центр. Ты определился с будущей профессией?

Роман Чилик:
Да, конечно. Как и Даша, я хочу стать артистом.

# общество # Конкурс «Жывая класіка» # Роман Чилик

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