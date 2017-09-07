Самые интересные дворики Минска: из Минска в Петербург, Москву и даже Париж

Из Минска в Петербург, Москву и даже Париж. А главное, всё за один день! Такое путешествие кажется невозможным, но если побродить по нашей столице и заглянуть в его потайные дворики, то… впрочем закройте глаза! А теперь можете открыть! Мы словно оказались во дворце-колодце в Санкт-Петербурге.

Расположение домов напоминает питерскую застройку 19 века, в народе – дворцы-колодцы. Часто ворота внутрь закрывают жители домов, но только не в Минске. Несколько лет назад столичные энтузиасты стали устраивать просмотры советских фильмов прямо во дворе. А шум и музыка привлекала всё больше любопытных прохожих. Теперь «красный дворик» – культовое место концертов, фотовыставок, литературных вечеров и фотосессий.

Сейчас оригинальные водостоки уже заменили на новые, на стенах установлены кондиционеры и нарисованы граффити. Но колорит остался, поэтому прогуливаясь по улице Революционная не забудьте «нырнуть» в ворота с колодцем.

Место, где можно совершенно безнаказанно полазить по московскому Кремлю с башенками-часами. А ещё бесплатно подкачаться или поиграть в футбол, баскетбол. Российский уголок с детской площадкой и воркаутом организовали в Минске московские специалисты. Жители прилегающих домов признаются, что в хорошую погоду здесь выстраивается целая очередь позаниматься спортом или прокатиться с ветерком с кремлёвских стен-горок. Приходят даже из соседних дворов. Наверное, Москва глазами детей выглядит именно так. Взгляните и вы на Кремлёвский дворик, который спрятался на проспекте Независимости недалеко от площади Победы. А мы едем дальше.

Вот так условно тысячи километров мы преодолели за полчаса и оказались на миниатюрной копии башни Эйфеля. Французский дворик располагает взрослых на мысли о городе высокой эстетики, а детей манит возможность залезть на самую верхушку. За минуту мальчик Илья оказался на «верхушке Парижа», при этом высматривая вдалеке Национальную библиотеку. Мини-башня в 100 раз ниже и более чем на 100 лет моложе своего оригинала. Тем не менее, фотографии возле неё получаются не хуже!

А вот атмосферу каких городов можно ощутить на Октябрьской улице, излюбленной белорусско-бразильскими художниками, судить каждому из нас.