В Беларуси стартовала традиционная Неделя матери

Новости Беларуси. В каждом регионе страны поздравят мам по-своему. Но обязательно организуют концерты, вручат цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Беларуси. В каждом регионе страны поздравят мам по-своему. Но обязательно организуют концерты, вручат цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Так, к примеру, в Минске откроется специализированная выставка «Материнство и детство». Это ежегодный городской праздник ко Дню матери, который собирает тысячи посетителей. Здесь можно будет купить товары для мам и малышей, принять участие в мастер-классах, конкурсах, розыгрышах, а также весело и с пользой провести время всей семьей.