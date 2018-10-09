В Беларуси стартовала традиционная Неделя матери

Так, к примеру, в Минске откроется специализированная выставка «Материнство и детство». Это ежегодный городской праздник ко Дню матери, который собирает тысячи посетителей. Здесь можно будет купить товары для мам и малышей, принять участие в мастер-классах, конкурсах, розыгрышах, а также весело и с пользой провести время всей семьей.