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В Беларуси стартовала традиционная Неделя матери

09 октября 2018 06:33
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Новости Беларуси. В каждом регионе страны поздравят мам по-своему. Но обязательно организуют концерты, вручат цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Беларуси стартовала традиционная Неделя матери-1

Так, к примеру, в Минске откроется специализированная выставка «Материнство и детство». Это ежегодный городской праздник ко Дню матери, который собирает тысячи посетителей. Здесь можно будет купить товары для мам и малышей, принять участие в мастер-классах, конкурсах, розыгрышах, а также весело и с пользой провести время всей семьей.

# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

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