Лукашенко обсудил интеграцию судебных систем с главой Верховного Суда России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда говорю о том, что, кроме закона, к которому вы привязаны… Говорят, ветвь власти, она самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо: те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют. В том числе и Верховные Суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да не в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразней. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят.

Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество. Для нас это очень важно. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным Судом Беларуси. И нам, Андрей [Прим. ред: Андрей Швед – председатель Верховного Суда Беларуси], надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то может быть и опыт повторять.

Я знаю, Игорь Викторович, всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного Суда. Вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали, и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов. По всей вертикали.