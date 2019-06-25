Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»
Новости Беалруси. Все больше людей присоединяются к большому спортивному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
II Европейские игры объединяют сотни болельщиков. Только центральную фан-зону, которая работает у Дворца спорта, ежедневно посещают до 30 тысяч человек. Ну а те, кто сегодня пришел в фан-зону, смогли совершить небольшое путешествие в Венгрию. Здесь прошла презентация национальной культуры этой страны. Корреспондент Ксения Худолей не упустила возможно понаблюдать за происходящим и вышла прямую свзяь со студией.
Ксения Худолей, СТВ:
Очень много людей. Рабочий день уже закончился, и начался маленький выходной среди недели. Интерактивные площадки еще работают. Главное внимание притягивает сцена. Через несколько минут официальное открытие Дня культуры Венгрии. Гостей уже привлекла игра в необычный венгерский теннис на искривленном столе с футбольным мячом.
Мы решили пообщаться с музыкантами и послом Венгрии в Беларуси.
Ксения Худолей:
Здравствуйте, господин посол. Мы уже какое-то время пробыли здесь на площадке. Очень атмосферно, всем нравится. Приходят белорусы и иностранцы. А вы сами довольны организацией такого культурного фестиваля?
Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Беларуси:
Конечно. Это не только культурный фестиваль. Это спорт, жизнь, здоровье, туризм. Сейчас о дружбе идет речь. Мне нравится, как вы все организовали. Вы молодцы. Здесь танцует и играет молодежь, это тоже приятно. Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие.
Ксения Худолей:
Вот такая идея – каждый день страна-участница представляет свою культуру. Насколько это популярно? Много людей интересуются?
Жолт Чутора:
На улице много зрителей. Венгерские палатки работают с 10 утра. Я чувствую, что сегодня половина города была здесь. Всех приглашаем, Вегрия ждет вас.
Подробности в видеоматериале.