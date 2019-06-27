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Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»

27 июня 2019 14:55
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Новости Беларуси. Наших гребцов поддерживают не только в Заславле, но и на фан-зонах в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Там сейчас работает корреспондент Дмитрий Боярович.

Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»-1

Дмитрий Боярович, СТВ:
Пока гребля – это самый успешный вид спорта для Беларуси на Европейских играх. Их победы просто фееричны и за ними здесь, в фан-зоне у Дворца спорта, наблюдали минчане и все гости столицы.

Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»-4

27 июня фан-зона работает, можно сказать, в честь Турции. Здесь белорусы знакомятся с культурой, традициями, кухней этой страны.

Подробности в видеоматериале.

Посол Турции в фан-зоне возле Дворца спорта: «Я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра»-7

Кезбан Нилван Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:
Уже с самого утра мы приступили к реализации интересных совместных проектов с нашими белорусскими друзьями. Здесь присутствуют представители города-побратима Газиантепа. Город славится тем, что там находится самый крупный в мире музей мозаики. Мы сегодня решили организовать мастер-класс по изготовлению мозаики.

Город Газиантеп так же славится своей кухней и своими сладостями. Сегодня наши белорусские друзья смогут попробовать угощение от шеф-повара. Также я собственноручно приготовила кофе по-турецки и угостила посетителей нашего шатра.

# Европейские игры # общество # Дмитрий Боярович # Кезбан Нилван Дарама # Фотофакт

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