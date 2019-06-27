Прямой эфир

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

27 июня 2019 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт-1

Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко. Здесь очень сильный боковой ветер. Обстановкой на площадке поинтересовался и глава государства. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что, тяжёлая гребля сегодня будет?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Тяжёлая, Александр Григорьевич. Боремся.

Александр Лукашенко:
Встречный ветер, конечно. Может, вот туча разогнала, успокоится немного. Ну, все в равных условиях.

Сергей Ковальчук:  
Все, да, абсолютно.

Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт-3
Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт-4

Несмотря на тяжёлые условия, главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. С трибун видны и слышны переживания за белорусских спортсменов.

Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Сергей Ковальчук

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»
27 июня 2019 11:45

Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»
27 июня 2019 10:33

Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»
27 июня 2019 08:29

Юрий Щербацевич о серебре на II Европейских играх: «Ну, эмоции какие? Конечно, радость и пока что усталость»