Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко. Здесь очень сильный боковой ветер. Обстановкой на площадке поинтересовался и глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что, тяжёлая гребля сегодня будет?
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Тяжёлая, Александр Григорьевич. Боремся.
Александр Лукашенко:
Встречный ветер, конечно. Может, вот туча разогнала, успокоится немного. Ну, все в равных условиях.
Сергей Ковальчук:
Все, да, абсолютно.
Несмотря на тяжёлые условия, главное – искренняя поддержка со стороны болельщиков. С трибун видны и слышны переживания за белорусских спортсменов.
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