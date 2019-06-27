Александр Лукашенко приехал на гребной канал в Заславле поддержать спортсменов. Видеофакт

Новости Беларуси. Лично поздравить наших спортсменов и понаблюдать за соревнованиями на гребном канале в Заславле приехал и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязания, а тем более медали, в такую переменчивую погоду гребцам даются нелегко. Здесь очень сильный боковой ветер. Обстановкой на площадке поинтересовался и глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что, тяжёлая гребля сегодня будет?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Тяжёлая, Александр Григорьевич. Боремся.

Александр Лукашенко:

Встречный ветер, конечно. Может, вот туча разогнала, успокоится немного. Ну, все в равных условиях.

Сергей Ковальчук:

Все, да, абсолютно.