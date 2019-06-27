Делаем мозаику, рисуем на воде и пьём редкий кофе. День Турции проходит у Дворца спорта 27 июня

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – атташе Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь – Жале Ахундова.

Сегодня на главной фан-зоне II Европейских игр – на площадке у Дворца спорта демонстрирует свою культуру и традиции Турция.

Жале Ахундова, атташе Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь:

Мы уже готовы принять гостей на площадке у Дворца спорта. Нам будет содействовать многочисленная делегация, которая приедет из прекраснейшего города Газиантеп. В эту делегацию входят лучшие повара, мастера для мастер-классов, которые пройдут в этом шатре. Также там будут участвовать музыканты, дегустация прекрасных блюд. Мы будем ждать гостей в нашей палатке.

Палатка будет работать с начала и до конца дня. Днём и вечером будут выступать музыканты, состоится концерт – наши национально-художественные песни, народные песни, а также поп-музыка в исполнении наших молодых певцов.

Стамбул – это всемирный город. Там соединены все орнаменты всех цивилизаций, которые были до сих пор. Мы будем представлять орнаменты восточного и западного мира. Вы увидите даже это в предметах, в музыке, в блюдах. Всё западное и восточное в одном. Турция – она как мост между Востоком и Западом.

Что можно будет попробовать из национальной кухни Турции? Жале Ахундова:

27 июня у нас будут от Газиантепа шеф-повара. Они там будут проводить показ приготовления знаменитой сладости – катмер. Это мучное изделие. Там фисташка – лучший в мире источник фисташки в Газиантепе. Они всё это привезут, можно будет видеть все этапы приготовления этой сладости. Для этого шоу мы готовим стенд, витрины. Также есть своеобразный вид кофе – мененгич, свойственный Газиантепу. Любителям кофе будет приятно попробовать этот вид кофе. А также классический турецкий кофе.

Будет много интересного. Будет мастер-класс по мозаике. Газиантеп является родиной мозаики. Там находится один из известнейших музеев в мире – музей в Зевгме. Есть ещё такой известный в мире мозаический экспонат «Цыганка».

Он тоже хранится в этом музее. Мастера мозаики приедут из Газиантепа. И они будут при всех делать это. Мне это тоже интересно, потому что я в первый раз вижу, как это делается. Там можно будет поучаствовать, можно просто изучать, как идёт процесс. Ещё будет мастер-класс по эбру – это рисование. Это нанесение рисунка на воде, а потом перенесение этого рисунка на ткань или на бумагу.