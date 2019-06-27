Почему канализационные люки круглые, что значат буквы на них и где в Минске самый старинный?

Удивительное – под ногами! Крышка канализационного люка. Казалось бы, совершенно привычная городская деталь. Однако «ворота» в мир подземных коммуникаций – самые настоящие зеркала эпох, которые могут рассказать об истории целого государства. И зачастую привлекают к себе внимание историков и учёных. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».

Эта тема заинтересовала и юного исследователя из второй столичной гимназии. Девятилетний Виктор Сипач решил разобраться в многообразии декоративного оформления чугунных люков. Уже с детства он проявлял большой интерес к истории родного города. Отсюда и желание поучаствовать в конкурсе, который ежегодно проводит гимназия. Тема научной работы, в прямом смысле, лежала на поверхности.

Виктор Сипач, юный исследователь:

В детстве постоянно на них обращал внимание. Мне было интересно, что за буквы на них выбиты и для чего они нужны. Я вырос и решил разобраться в этом.

Светлана Столинская, мама Виктора:

Я работаю в проектной организации, и мы занимаемся проектированием инженерных сетей. Я Виктору с детства показывала, рассказывала, что это за люки и для чего они нужны. И когда встал вопрос о выборе темы, ему как-то вспомнились эти люки.

А между тем, история чугунных люков берёт свое начало ещё в 1830-ых годах, с зарождением первых коммуникаций. Города урбанизировались: появились канализация, водоснабжение, после – телефонные и электрические сети, которые было необходимо маскировать. Так, производство крышек с массой в десятки килограммов заняло отдельную нишу на литейных заводах.

Виктор Сипач:

Все люки круглые, из-за того, что раньше не было обычных кранов. Их легче катить, чем нести. А квадратный или треугольный мог бы при перевозке разбиться.

Виктор Сипач:

Буква «К» – это бытовая канализация для слива туалета, а также вода из крана. «В» – это вода на кухне, которую мы пьем. «ГКС» – это городские кабельные сети, по которым идет электричество. «ГТС» – сети, по которым идет телефонная связь. Также есть «ТС» – это трубы, по которым течет тёплая вода, чтобы люди не замерзали зимой.

Декоративное классическое оформление в виде «вафли», «плетенки», радиальной линии, сетки и концентрических кругов, появившееся еще в XIX веке, существуют и по сей день.

Существует даже особая каста люков – колодезные крышки, которые изготавливают по спецзаказу для исторических центров крупных городов. На них-то Виктор и открыл настоящую охоту. За время написания работы ему удалось найти настоящий эксклюзив. Например, люки около театра оперы и балета видели ещё довоенный Минск, а на улице Комсомольской – и вовсе дореволюционный.

Светлана Столинская:

В какой-то степени это сплотило даже нашу семью. Потому что мы все тоже немного втянулись в эту работу, старались ему помочь — найти, показать, вместе ходили по городу. Изучали, смотрели, находили.

Семья Вити интересы сына поощряет. Ведь порой сын может рассказать о Минске такие факты, о которых мало кто знает даже из взрослых.

Светлана Столинская:

Дети современные, к сожалению, больше увлечены компьютером. Меньше времени, не так как у нас, у них уходит времени на какое-то движение, развитие интеллектуальное. А ведь за ними будущее, им жить в нашей стране. Поэтому надо развивать детей.