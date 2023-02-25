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Посол Турции поблагодарил Минобороны Беларуси за помощь пострадавшим от землетрясения районам

25 февраля 2023 07:53
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Посол Турции поблагодарил Минобороны Беларуси за доставку гуманитарной помощи и спасателей в районы, пострадавшие от землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Турции поблагодарил Минобороны Беларуси за помощь пострадавшим от землетрясения районам-1

Дипломат лично встретился с главой оборонного ведомства. Именно с использованием военной авиации в зону бедствия был доставлен отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС. Также было осуществлено несколько рейсов с гуманитарной помощью. На встрече в Минске стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия Беларуси и Турции.

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# Землетрясение # общество # Виктор Хренин # Мустафа Озджан # Фотофакт

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