Посол Турции поблагодарил Минобороны Беларуси за помощь пострадавшим от землетрясения районам

Посол Турции поблагодарил Минобороны Беларуси за доставку гуманитарной помощи и спасателей в районы, пострадавшие от землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат лично встретился с главой оборонного ведомства. Именно с использованием военной авиации в зону бедствия был доставлен отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС. Также было осуществлено несколько рейсов с гуманитарной помощью. На встрече в Минске стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия Беларуси и Турции.

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