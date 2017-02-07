Морозы до минус 28: по всей стране открываются пункты обогрева

Новости Беларуси. Пункты обогрева в эти морозные дни открываются по всей стране. Только в Могилеве их 7 февраля работает более 30. Они организованы в наиболее людных местах: на железнодорожных и автовокзалах, рынках, конечных остановках общественного транспорта. Всем нуждающимся здесь обеспечено тепло и горячий чай.

Кроме стационарных, курсируют также мобильные пункты. К вечеру синоптики обещают усиление морозов. Ночью и вовсе ожидается до минус 28. Поэтому пункты обогрева будут работать до тех пор, пока столбики термометров не начнут подниматься вверх, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.