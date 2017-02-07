На 10-20 долларов ниже, чем были в прошлом году: гендиректор «Белавиа» о снижении стоимости популярных летних маршрутов

Новости Беларуси. Популярные летние авиамаршруты могут подешеветь уже в 2017 году. О таких планах 7 февраля заявили в авиакомпании «Белавиа».

Направлениями сниженных тарифов, вероятнее всего, станут Турция, Болгария, Испания и ряд других.

Однако удешевление, как обещает перевозчик, не урежет бюджет на безопасность или качество обслуживания пассажиров. Снизить стоимость авиабилетов планируют в том числе за счет упавших цен на топливо, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

По ценам на стоимость рейсов, которые мы предоставляем в этом году нашим партнерам и туристическим компаниям, каждый рейс примерно 1000-1500 долларов цена рейса ниже, чем была в прошлом году. Как турфирма сможем распорядиться этим потенциалом. Я думаю, порядка 10-20 долларов с человека по каждому направлению цены на чартерные перевозки должны быть в этом году ниже, чем были в прошлом году.

Кроме перспективного снижения тарифов, «Белавиа» планирует пополнить свой воздушный флот двумя самолетами «Эмбраер», в апреле открыть новый рейс в Брюссель, а также переодеть бортпроводников в новую форму.

Кстати, разработать дизайн экипировки может любой желающий. Авиакомпания объявит открытый конкурс, а победителю подарит путешествие в Милан на Неделю высокой моды.