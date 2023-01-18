Посол Кыргызстана: у нашего фермера почему-то больше доверия к тракторам, собранным в Беларуси
Товарооборот Беларуси с Кыргызстаном вырос в полтора раза – это достижение, но потенциал у нас совершенно другой, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждались прежде всего перспективы совместного межпарламентского сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях. Дипотношениям между странами уже 30 лет. Они основываются на доверии и взаимной поддержке. В последнее время отмечен серьезный рост товарооборота.
Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Беларуси:
Торгует Беларусь в основном машинотехнической продукцией. К примеру, трактор BELARUS очень хорошо известен кыргызскому фермеру. Более того, какое-то время назад была налажена сборка производства этих тракторов. Открою вам один маленький секрет. У кыргызского фермера почему-то больше доверия к тракторам, собранным на территории Республики Беларусь. Сейчас идут тракторы, собранные в Минске. Бренд Made in Belarus хорошо известен в Кыргызстане.
Ну а то, что выращивается на полях Центральной Азии благодаря белорусским тракторам, все чаще появляется на наших прилавках. Гордость Кыргызстана – хлопок. Его мы получаем не только на переработку, но и в виде готовых тканей.
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