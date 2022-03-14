Посол КНР: мы выступаем против этих необоснованных санкций в отношении Беларуси

Новости Беларуси. В связи с событиями в регионе стоит наметить дополнительные пути сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 марта на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Се Сяоюном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как позже рассказал посол журналистам, на встрече обсудили вопросы международной повестки и главным образом результаты и перспективы экономического сотрудничества. Что касается санкционной политики Запада в отношении нашей страны, по словам дипломата, Китай выступает против такого давления на Беларусь.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Мы выступаем против этих санкционных мероприятий, необоснованных санкций против Беларуси. Нужно соблюдать основные принципы Устава ООН и нормы международного права. Но хочу отметить, что несмотря на эти негативные факторы, китайско-белорусское сотрудничество выдержит испытание и сохранит очень хорошую динамику своего развития.

В совместном строительстве «Одного пояса, одного пути» тоже остаются очень хорошие результаты, несмотря на негативные факторы эпидемические. В прошлом году в Китайско-белорусском индустриальным парке уже зарегистрированы 85 резидентов из 15 стран с заявленными инвестициями больше 1,2 миллиарда американских долларов.