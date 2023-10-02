Посол Азербайджана в Беларуси о регулярном авиасообщении Минска и Баку: рейсы заполнены почти на 87%

Регулярные рейсы между Минском и Баку открыли «Азербайджанские авиалинии». Сегодня, 2 октября, в Национальном аэропорту встретили первый самолет компании AZAL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы запланированы четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Теперь между двумя столицами всего четыре часа пути.

В Минске первый самолет из Баку встретили водной аркой (это мировая традиция), а еще хлебом и солью. На борту было около 50 пассажиров. Многие в Беларуси уже не первый раз – летят в отпуск, к родственникам, на переговоры.

В принципе, недолгий полет. У нас тут есть родственники, мы приехали к ним на свадьбу.

Ульви Вагиф Оглу Бахшалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Такие рейсы содействуют углублению между нашими странами экономических, туристических, культурных отношений, для бизнеса это очень интересно. У нас активно работают МТЗ, БелАЗ, МАЗ с нашим Гянджинским автомобильным заводом. Есть хорошая кооперация, поэтому я думаю, что такие мероприятия, как сегодняшнее, нам посодействуют.

Из Минска в Баку летают и самолеты авиакомпании «Белавиа». Интерес у пассажиров к этому направлению есть. Азербайджан – одно из самых доступных для белорусов направлений с возможностью качественного и недорогого отдыха на море. Как раз сейчас на Каспии бархатный сезон.