Посол Азербайджана в Беларуси о регулярном авиасообщении Минска и Баку: рейсы заполнены почти на 87%
Регулярные рейсы между Минском и Баку открыли «Азербайджанские авиалинии». Сегодня, 2 октября, в Национальном аэропорту встретили первый самолет компании AZAL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы запланированы четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Теперь между двумя столицами всего четыре часа пути.
В Минске первый самолет из Баку встретили водной аркой (это мировая традиция), а еще хлебом и солью. На борту было около 50 пассажиров. Многие в Беларуси уже не первый раз – летят в отпуск, к родственникам, на переговоры.
В принципе, недолгий полет. У нас тут есть родственники, мы приехали к ним на свадьбу.
Ульви Вагиф Оглу Бахшалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
Такие рейсы содействуют углублению между нашими странами экономических, туристических, культурных отношений, для бизнеса это очень интересно. У нас активно работают МТЗ, БелАЗ, МАЗ с нашим Гянджинским автомобильным заводом. Есть хорошая кооперация, поэтому я думаю, что такие мероприятия, как сегодняшнее, нам посодействуют.
Из Минска в Баку летают и самолеты авиакомпании «Белавиа». Интерес у пассажиров к этому направлению есть. Азербайджан – одно из самых доступных для белорусов направлений с возможностью качественного и недорогого отдыха на море. Как раз сейчас на Каспии бархатный сезон.
Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта Минск:
Рейсы есть. Выполняет национальный перевозчик. Они загружены довольно-таки неплохо – порядка 87 %. Большой спрос. Нашим гражданам понравилось отдыхать в Республике Азербайджан. Соответственно, мы думаем, что и в дальнейшем количество рейсов, пассажиров будет увеличиваться.
Виза для въезда в Азербайджан на срок до 90 дней нам не требуется, достаточно действующего паспорта.