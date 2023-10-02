Национальный фестиваль архитектуры начинается в Минске. Какие мероприятия запланированы?

Мероприятие проводится, чтобы определить и показать лучшие произведения наших мастеров архитектуры. Его тема в 2023 году – «Архитектура и градостроительство – основа территориального развития». Фестиваль, главной площадкой которого вновь станет Республиканский дом архитектора, призван также познакомить белорусов и зарубежных гостей с творчеством архитекторов, поощрить авторские коллективы. Важный аспект здесь – возможность оценить тенденции развития отрасли не только по журналам и в поездках, но и в определенной стране, в конкретных экономических условиях. Ведь стимулом профессионального роста архитектурного мастерства является именно оценка достижений своих коллег, без нее невозможно развитие. На протяжении фестиваля пройдут архитектурные конкурсы. По традиции в дни его проведения будет вручен почетный приз «Зодчий Республики Беларусь».