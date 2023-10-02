«Получал крупные партии товара». Минский наркоконтроль задержал с поличным закладчика психотропов

Новости Беларуси. Сотрудники столичного наркоконтроля по подозрению в распространении психотропов с поличным задержали 26-летнего минчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По месту его жительства и в тайниках-закладках, которые мужчина разложил на территории города, изъято 115 грамм особо опасного психотропного вещества.

Татьяна Обозная, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома:

Задержанный менее месяца проработал закладчиком на виртуальный магазин по продаже наркотиков. Фигурант получал крупные партии товара, фасовал их на разовые дозы и по заданию кураторов распространял в городе Минске и пристоличье. Также он планировал размещать в мессенджерах рекламу наркомагазина и предложил его организаторам свои услуги.