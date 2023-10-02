Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту противоправной деятельности Рады БНР, признанной в Беларуси экстремистской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о заговоре с целью захвата государственной власти, разжигании национальной, религиозной либо иной социальной вражды.

Не секрет, что руководство Рады координирует деструктивные усилия с иными экстремистскими организациями и устанавливает связи с действующими в Украине вооруженными структурами, в которые входят белорусы. Вся подрывная деятельность Рады основана на отрицании существования независимого белорусского государства, а позиционирует она себя как высший орган и единственный представитель суверенных прав белорусского народа.

Валерий Шуляк, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Беларуси:

Рада БНР в июле текущего года решением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь признана в официальном порядке экстремистским формированием. Однако руководители и члены Рады, зная об этом с достоверностью, никаких мер по прекращению своей деятельности не предприняли, более того, ее активизировали. Так, в сентябре текущего года они провели выборы в новый состав президиума Рады БНР с привлечением в свои ряды новых участников противоправной деятельности.

Уголовные дела переданы в КГБ для проведения предварительного расследования. К ответственности привлекут всех причастных к деятельности экстремистского формирования, в том числе и тех, кто находится за рубежом.