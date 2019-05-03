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Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ

03 мая 2019 10:01
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Человек, который дарил детство. 3 мая исполнилось бы 80 лет Леониду Алексеевичу Нечаеву. В свое время знаменитый кинорежиссёр и писатель подарил всем советским ребятам множество замечательных фильмов.

Костюмы и реквизит – то, без чего невозможно передать настроение и атмосферу в кино.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Алла Куркуль и художник по костюмам высшей категории Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Наталья Сардарова.

Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ-1

Гости принесли к нам в студию костюмы героев кинофильмов. В том числе – легендарный атрибут из художественного фильма «Приключения Буратино» – посох кота Базилио.

Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ-4

Это тот самый посох, который мы видели в легендарном фильме! Это реально легендарный фильм, который для меня лично ассоциируется с «Беларусьфильмом», в целом.

Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ-7

Самый узнаваемый костюм – это костюм лисы Алисы. Так и хочется примерить! И Буратино – даже прикоснуться к этим помпончикам! Действительно, дух захватывает! Это всё то, что мы любим, и то, что нас в детстве восхищало, поражало и объединяло. Эти эмоции – на всю жизнь. Питер Пэн – рубашечка: как он летал, эти крылья я до сих пор помню. Все девочки были влюблены в Питера Пэна.

Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ-10

А мальчики – в Мальвину. И завидовали Артемону, потому что он с ней много времени проводил.

Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ-13

У нас стоит замечательная шкатулка. Но тоже непростая?

Алла Куркуль, ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Да, это пенсне черепахи Тортиллы. То самое. Оно, кстати, в рабочем состоянии, с которым Рина Зелёная играла в кино.

Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ-16

300 лет тому назад… Великая актриса держала это в руках, и всё так сохранено. Спасибо вам большое от всех нас, кто любит эти фильмы и будет любить вечно.

# Кино # общество # Алла Куркуль

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