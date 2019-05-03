Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ

Человек, который дарил детство. 3 мая исполнилось бы 80 лет Леониду Алексеевичу Нечаеву. В свое время знаменитый кинорежиссёр и писатель подарил всем советским ребятам множество замечательных фильмов. Костюмы и реквизит – то, без чего невозможно передать настроение и атмосферу в кино. «Кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино»: на «Беларусьфильме» откроют музей реквизита Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Алла Куркуль и художник по костюмам высшей категории Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Наталья Сардарова.

Гости принесли к нам в студию костюмы героев кинофильмов. В том числе – легендарный атрибут из художественного фильма «Приключения Буратино» – посох кота Базилио.

Это тот самый посох, который мы видели в легендарном фильме! Это реально легендарный фильм, который для меня лично ассоциируется с «Беларусьфильмом», в целом.

Самый узнаваемый костюм – это костюм лисы Алисы. Так и хочется примерить! И Буратино – даже прикоснуться к этим помпончикам! Действительно, дух захватывает! Это всё то, что мы любим, и то, что нас в детстве восхищало, поражало и объединяло. Эти эмоции – на всю жизнь. Питер Пэн – рубашечка: как он летал, эти крылья я до сих пор помню. Все девочки были влюблены в Питера Пэна.

А мальчики – в Мальвину. И завидовали Артемону, потому что он с ней много времени проводил.

У нас стоит замечательная шкатулка. Но тоже непростая? Алла Куркуль, ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Да, это пенсне черепахи Тортиллы. То самое. Оно, кстати, в рабочем состоянии, с которым Рина Зелёная играла в кино.