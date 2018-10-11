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Как работает самый молодой председатель райисполкома в Беларуси. Репортаж СТВ

11 октября 2018 20:42
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Новости Беларуси. Самый молодой председатель райисполкома страны работает в Лепельском районе. Михаилу Киселевичу всего 30, и в должность он вступил меньше месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как работает самый молодой председатель райисполкома в Беларуси. Репортаж СТВ-1

Регион в наследство достался достойный, с возможностями развиваться во всех сферах – от туризма до промышленности. Стоит ли ждать Лепелю кардинальных перемен?

Как работает самый молодой председатель райисполкома в Беларуси. Репортаж СТВ-4

Подробности в видеоматериале Анастасии Аласания.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Михаил Киселевич # Фотофакт

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