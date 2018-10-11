Как работает самый молодой председатель райисполкома в Беларуси. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Самый молодой председатель райисполкома страны работает в Лепельском районе. Михаилу Киселевичу всего 30, и в должность он вступил меньше месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый молодой председатель райисполкома страны работает в Лепельском районе. Михаилу Киселевичу всего 30, и в должность он вступил меньше месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регион в наследство достался достойный, с возможностями развиваться во всех сферах – от туризма до промышленности. Стоит ли ждать Лепелю кардинальных перемен?
Подробности в видеоматериале Анастасии Аласания.