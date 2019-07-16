В Фаниполе из-за ошибки ремонтных служб жители остались без воды

Новости Беларуси. Жители четырех улиц в Фаниполе из-за ошибки ремонтной службы на несколько дней остались без воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сначала отключение было плановым: меняли старый водопровод на новый. Однако после замены вода быстро исчезла снова. Выяснилось, что подрядная организация выполнила работу не в полном объеме. 7 июля случился прорыв трубопровода, в результате которого оказались затопленными улицы Комсомольская, Шульги, Зеленая, Купалы. А без воды остались около четырех тысяч человек.



Жители Фаниполя:

Больше в летний период начали отключать в связи со строительными работами и не планово, а экстренно.

Тут маленькие дети живут: и кушать варить, и мыть детей нужно.

У нас в Фаниполе часто бывают такие происшествия. Пару лет назад тоже отключили-обесточили у нас воду.

Денис Разумов, заместитель директора Дзержинского жилищно-коммунального хозяйства:

Это обычная, рядовая ситуация. Город развивается, город застраивается, идут реконструкции, вследствие чего перекладываются сети, в том числе водопроводные.