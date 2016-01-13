Последствия «Даниэллы»: 13 января без электроснабжения в Минской области остается 131 населенный пункт

Новости Беларуси. «Даниэлла» покидает Беларусь. В Гомельской и Могилевской областях столбик термометра поднялся выше нуля, что привело к гололеду.

По последним данным, в столичном регионе все еще остается без электроснабжения 131 населенный пункт. Восстановлением занимаются около 250 специалистов и 76 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В усиленном режиме продолжают работать и коммунальщики. Принимают участие в расчистке придворовой территории простые белорусы.

Каждый человек, несмотря на должности и звания, пытается помочь. Так, спортсмены, члены национальных команд, выйдут на уборку спорткомплексов.

В Минске активисты БРСМ готовы помочь пожилым людям, проживающим в частном секторе, в очистке двора от снега. Для этого организована горячая линия.

Идет расчистка снега и в самых отдаленных регионах страны. Машины скорой помощи и автолавки добираются без задержек.

Тем временем «Даниэлла» двинулась на северо-запад России. К вечеру в Беларусь с севера начнет поступать холодный воздух. По данным синоптиков, в четверг вернутся сильные морозы. Столбик термометра в некоторых регионах страны может опуститься до минус 25 градусов.