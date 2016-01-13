Большой новогодний бал состоится 13 января в Большом театре оперы и балета

Новости Беларуси. За несколько часов до наступления нового года по старому календарю в Большом театре оперы и балета начнется Большой новогодний бал. Сотни гостей соберутся, чтобы перенестись на несколько веков назад в светский салон.

По традиции, действует строгий дресс-код: для дам только вечерние платья в пол, а для кавалеров – смокинги.

Нынешнее торжество пройдет под знаком Древней Греции. Гостей будут приветствовать очаровательные музы и златокудрый Аполлон – бог света и покровитель искусств.

Мероприятие будет сопровождаться необычными постановками, яркими представлениями и музыкальными номерами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.