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Большой новогодний бал состоится 13 января в Большом театре оперы и балета

13 января 2016 10:45
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Новости Беларуси. За несколько часов до наступления нового года по старому календарю в Большом театре оперы и балета начнется Большой новогодний бал. Сотни гостей соберутся, чтобы перенестись на несколько веков назад в светский салон.

По традиции, действует строгий дресс-код: для дам только вечерние платья в пол, а для кавалеров – смокинги.

Нынешнее торжество пройдет под знаком Древней Греции. Гостей будут приветствовать очаровательные музы и златокудрый Аполлон – бог света и покровитель искусств.

Мероприятие будет сопровождаться необычными постановками, яркими представлениями и музыкальными номерами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Новый год

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