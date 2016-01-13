С февраля практически 80% суммы в «жировках» минчане будут оплачивать сами

Новости Беларуси. Отныне затраты за уборку дворовой территории в Минске возместит городской бюджет. ЖКХ будет заниматься также ремонтом детского оборудования, ямочным ремонтом, установкой контейнерных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот жителям столицы предлагают самим поддерживать порядок в своих подъездах. Ранее эти обязанности возлагались на рабочих по комплексной уборке. Но при стопроцентном отказе горожане вправе выбрать организацию, которая способна выполнить эти виды работ. Так, за состоянием лестничных площадок будет следить санитарная служба.

Вместе с тем минчане должны будут оплачивать в полной мере пользование лифтом, а также за собственные средства устранять граффити и признаки вандализма в своих подъездах.

Уже с февраля практически 80 процентов суммы в «жировках» будут оплачивать сами минчане, остальное – государство. Однако тариф на техническое обслуживание, по словам специалистов, не вырастет.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Принят соответствующий указ главы государства, который регламентирует порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг населением за техническое обслуживание.

Уборка подъездов будет осуществляться за счет населения, за счет жителей. Это стимулирует не сорить, не портить подъезды.

В этом году мы с 1 января на техническое обслуживание не планируем ничего повышать. То есть цена останется на том уровне, которая была на 1 декабря. Такой и останется.