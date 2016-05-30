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17 лет назад произошла трагедия на «Немиге»: 30 мая вспоминают жертв давки в подземном переходе

30 мая 2016 13:16
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Новости Беларуси. В Беларуси 30 мая вспоминают одно из самых трагических событий в современной истории. 17 лет назад в результате давки в подземном переходе на «Немиге» погибли 53 человека. Десятки получили травмы.

В тот день – 30 мая 1999 года – в Минске проходил праздник пива. ЧП спровоцировал внезапно начавшийся дождь. Чтобы скрыться от него, две тысячи участников гуляний направились к подземке. Официальной версией случившегося позже признают трагическое стечение обстоятельств.

Сегодня же к мемориалу в память о погибших несут цветы. В переходе зажжены лампады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
Урок огромный вынесли. Организуются зоны прохода-выхода, милиции гораздо больше. Стараются все-таки предусмотреть.

Люди стали как-то ближе друг к другу. Не хотелось бы, конечно, чтобы поводом были такие трагедии.

Я надеюсь, что все-таки люди на ошибках учатся, что такого больше не произойдет.

# общество # Несчастный случай

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