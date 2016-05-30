Последние звонки для 57 тысяч выпускников прозвенели в школах и гимназиях Беларуси 30 мая

Новости Беларуси. Последние звонки прозвенели в школах и гимназиях Беларуси. Разноцветные шары, которые стали одним из атрибутов праздника, в небо в этом году запустили 57 тысяч выпускников 9 и 11 классов.

Торжественные линейки прошли во всех альма-матер страны. Традиционные речи учителей и родителей выпускники разбавили красочными номерами и яркими шоу.

Так, в 16-й столичной гимназии ребята танцевали зажигательный твист и романтичное танго. И, конечно, классический вальс. Выпускники кружили в бальных платьях и фраках.

Правда, несмотря на символичный последний звонок, вернуться в школу выпускникам еще придется. Впереди выпускные экзамены. Последний из них пройдет 12 июня. В этот же день в минских школах состоятся выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Скачкова, выпускник гимназии № 16 Минска:

Я очень счастлива, но очень грустно расставаться со всеми, эмоции переполняют. И плакать хочется, и радоваться. Очень волнительно все это.

Станислав Рудко, выпускник гимназии № 16 Минска:

Нет ощущения, что школу закончил. Хочется еще немножко здесь даже поучиться. Будет трудно без своих друзей, одноклассников.

Татьяна Бартош, выпускник гимназии № 16 Минска:

Очень захлестывают эмоции, некоторые даже плакали (я сама видела). У самой слезы даже на глаза накатывали, когда слова говорили учителя, потому что мы их очень сильно любим, они многое нам дали, и благодаря им мы имеем шанс на хорошее счастливое будущее, потому что мы должны быть благодарны им за то, как они учат.