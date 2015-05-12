«Белорусские Мальдивы»: чем так опасны меловые карьеры?

Новости Беларуси. «Белорусские Мальдивы» закроют для туристов. Живописные меловые карьеры в посёлке Красносельский Гродненской области уже несколько лет пользуются популярностью среди отдыхающих со всей республики. И это при том, что здесь за сезон гибнет несколько человек. Отныне патрулировать акваторию при всем при том технического водоема будут дружинники.

Название «белорусские Мальдивы» Красносельские меловые карьеры получили не случайно. Необычные для нашей страны пейзажи и бирюзовая вода ежегодно притягивают сюда сотни туристов со всей республики. Отдыхающие фотографируются, устраивают пикники, а в жаркую погоду купаются в этих водоёмах. Вряд ли кто задумывается о безопасности.

Вячеслав Круглей, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности предприятия по производству строительных материалов:

Крутые берега, есть возможность их обвала. Также большая глубина — здесь до 50 метров и большая высота навалов — до 40 метров. В составе воды имеется большое количество бактерий, которые могут привести к развитию разного рода заболеваний.

Сотрудники красносельского завода, а именно ему принадлежат технологические карьеры, уже устали объяснять туристам возможные последствия такого отдыха. Ведь кажущиеся горные пейзажи, ни что иное, как пески, которые после дождей могут легко обвалиться. Да и вода даже в самые жаркие дни прогревается всего на полтора метра. И такой перепад температур легко может привести к гибели.

Чтобы исключить возможные трагедии, в этом году на «белорусских Мальдивах» появились свои «рейнджеры». С началом туристического сезона добровольные дружины работников предприятия патрулируют опасные карьеры. Их главная задача — не допустить посторонних, по сути, на технологическую территорию своего завода.

Владимир Мойса, главный инженер предприятия по производству строительных материалов:

Каждый день в выходные и праздничные дни силами работников дружины нашего предприятия, три человека постоянно дежурят здесь на карьерах. Их функция — подойти к человеку, объяснить и постараться доказать ему, что он должен убраться отсюда, потому что его поджидает опасность.

Более того, на всех подъездах к карьерам установили предупреждающие таблицы и запрещающие знаки. Нарушители правил будут иметь дело уже с правоохранительными органами и сотрудниками ГАИ, которые также патрулируют опасные участки. Для несговорчивых приобрели эвакуатор.

Юрий Карнелович, СТВ:

Чтобы остановить самых отчаянных туристов, которые не боятся штрафных санкций, на предприятии пошли на крайние меры. В этом году подъезды к карьерам перекрыли искусственными препятствиями в виде рвов, глубиной в несколько метров.

Такие меры предосторожности, считают на предприятии, не лишние. Только за последние годы здесь утонули 10 человек. Однако, прежде всего, каждый сам для себя должен решить, стоит ли ради красивой фотосессии или пейзажа рисковать собственной жизнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.