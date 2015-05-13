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В ООН раскритиковали отношение к правам человека в США

13 мая 2015 06:37
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Новости США. В ООН раскритиковали отношение к правам человека в США. В организации, в частности, обратили внимание на полицейский произвол, рост расизма и ксенофобии в стране на фоне событий в Фергюсоне, Балтиморе и других американских городах, где протесты мирного населения подавляются достаточно жестко.

Кроме того, в ООН осудили США за нарушения прав человека и под предлогом борьбы с терроризмом. Речь о скрытом сборе и использовании спецслужбами личной информации граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # ООН

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