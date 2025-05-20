В ЕС утвердили фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро

Сообщается, что это предложение должны утвердить главы МИД ЕС на запланированной встрече 20 мая. Так, европейские государства намерены финансировать военные расходы преимущественно за счет роста госдолга. При этом долговая нагрузка у многих стран уже находится на высоком уровне. Тем временем эксперты сообщают, что подобная военная инициатива приведет к росту стоимости кредитов, что ударит по ипотечной недвижимости и бизнесу.