В ЕС утвердили фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро

Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что это предложение должны утвердить главы МИД ЕС на запланированной встрече 20 мая. Так, европейские государства намерены финансировать военные расходы преимущественно за счет роста госдолга. При этом долговая нагрузка у многих стран уже находится на высоком уровне. Тем временем эксперты сообщают, что подобная военная инициатива приведет к росту стоимости кредитов, что ударит по ипотечной недвижимости и бизнесу.