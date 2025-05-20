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В ЕС утвердили фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро

20 мая 2025 05:58
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Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 миллиардов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС утвердили фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро-2

Сообщается, что это предложение должны утвердить главы МИД ЕС на запланированной встрече 20 мая. Так, европейские государства намерены финансировать военные расходы преимущественно за счет роста госдолга. При этом долговая нагрузка у многих стран уже находится на высоком уровне. Тем временем эксперты сообщают, что подобная военная инициатива приведет к росту стоимости кредитов, что ударит по ипотечной недвижимости и бизнесу.

# Международная политика

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