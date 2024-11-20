Мебель и стройматериалы нужно выбрасывать по-разному – эксперт объяснил, почему

Мусор – глобальная экологическая проблема, которая в скором времени может стать необратимой. Объемы потребления в обществе с каждым годом растут, вместе с ними растет и количество отходов. Несмотря на то, что часть стран осознает опасность загрязнения бытовыми отходами, предпринимает конкретные шаги по решению данной проблемы, ситуация в мире кардинально не меняется. Мы сортируем мусор по типам сырья, мы реализуем сложнейшие проекты по переработке мусора, и все равно: что же происходит в итоге? В итоге переработка мусора сегодня экономически нецелесообразна, и мы все равно по-прежнему превращаемся в большую помойку. Но опускать руки не стоит, наоборот, закатываем рукава – и за уборку. Главное – отказаться от потребительского формата мышления и стараться меньше потреблять, а больше созидать. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А что мы делаем со старой мебелью? Андрей Хвин, главный инженер государственного предприятия «Спецкоммунавтотранс»:

Выносим на контейнерную площадку – есть места для ее сбора, приезжает транспорт определенный: либо контейнеровоз, либо мусоровоз, куда она погружается. И часть мебели может увозиться на захоронение, и часть на подготовку к дальнейшему использованию. Она разбирается на составляющие. Если это дерево, то оно подлежит потом дроблению и идет, соответственно на сжигание. Фурнитура тоже: отбирается металл, может быть, пружины от диванов, кроватей. То есть это как металлолом соответственно идет. Ткань пойдет уже на захоронение.