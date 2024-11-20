Людям нужно давать серьезную информацию, но более доступно – преподаватель журфака

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:

Готовясь к передаче, я задала вопрос в своих группах: что вы смотрите? Да, некоторые смотрят информационные каналы. Мы проанализировали наше медиапространство на предмет ток-шоу, как подается информация. И пришли к такому мнению, что не хватает информационных передач, но в развлекательной манере. Людям нужно давать серьезную информацию, но чуть-чуть по-другому, более доступно. Хочется более легкой подачи информации. Глубинного подтекста, но чтобы это было легко.