«После выписки более 50% отказываются от группы инвалидности»: как в Беларуси проводят операции по пересадке печени

Новости Беларуси. Долгая дорога к полноценной жизни. Белорусские врачи провели пятисотую операцию по пересадке печени. Пациент чувствует себя хорошо и, вероятно, уже на следующей неделе отправится домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Беларусь входит в топ-50 стран мира в области трансплантологии по версии Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно в нашей стране проводят около полутысячи операций по пересадке органов. Бригада из 10 человек работает, как слаженный механизм. Операция по пересадке печени длится не один час. Самая долгая заняла практически сутки. А впервые наши хирурги пересадили печень в 2008-м. В 2017 году перешагнули новый медицинский и для многих жизненно необходимый Рубикон.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Когда мы сделали 500, вошли в своеобразное сообщество тех людей, которые делают эти операции хорошо и давно. Цифра 500 стала в некотором смысле решающей и для Николая. Но он связывает удачную операцию все-таки не с магией цифр, а с профессионализмом врачей. Пересадку печени провели в субботу, в тот же день пациент уже самостоятельно ходил, а сегодня и вовсе строит серьезные спортивные планы.

Николай Каширов, пациент Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Чувствую себя изумительно. Сам люблю бокс. Боксом еще позанимаемся. Ольга Коршун, СТВ:

Первая такая операция, которая прошла здесь около 10 лет назад, длилась 12 часов. Сейчас хирурги справляются с жизненно важной задачей чуть ли не в три раза быстрее. Так, конечно, бывает не всегда. Вот эта операция по пересадке печени уже 502, и хирурги с максимальным напряжением и концентрацией трудятся уже не первый час. Приезжают лечиться в Беларусь и иностранцы. Но больше пациентов, конечно, из Беларуси. В нашей стране в год проводят около полутысячи операций по пересадке органов. То есть трансплантации проходят каждый день. Для сравнительно небольшой Беларуси – нас примерно 9,5 миллионов – это высокий показатель. Но в пользу наших врачей еще один не менее значимый аргумент.

Сергей Коротков, заведующий отделением трансплантации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

После выписки более 50% отказываются от группы инвалидности, хотя она им и показана. Приступают к работе. Две женщины имеют здоровых детей после этой операции. Но вопросы трансплантации пролегают не только в медицинской плоскости. Парламентарии готовят поправки в соответствующий закон. К примеру, в Беларуси может появиться банк органов и тканей.