«После выписки более 50% отказываются от группы инвалидности»: как в Беларуси проводят операции по пересадке печени
Новости Беларуси. Долгая дорога к полноценной жизни. Белорусские врачи провели пятисотую операцию по пересадке печени. Пациент чувствует себя хорошо и, вероятно, уже на следующей неделе отправится домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Беларусь входит в топ-50 стран мира в области трансплантологии по версии Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно в нашей стране проводят около полутысячи операций по пересадке органов.
Бригада из 10 человек работает, как слаженный механизм. Операция по пересадке печени длится не один час. Самая долгая заняла практически сутки. А впервые наши хирурги пересадили печень в 2008-м. В 2017 году перешагнули новый медицинский и для многих жизненно необходимый Рубикон.
Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Когда мы сделали 500, вошли в своеобразное сообщество тех людей, которые делают эти операции хорошо и давно.
Цифра 500 стала в некотором смысле решающей и для Николая. Но он связывает удачную операцию все-таки не с магией цифр, а с профессионализмом врачей. Пересадку печени провели в субботу, в тот же день пациент уже самостоятельно ходил, а сегодня и вовсе строит серьезные спортивные планы.
Николай Каширов, пациент Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Чувствую себя изумительно. Сам люблю бокс. Боксом еще позанимаемся.
Ольга Коршун, СТВ:
Первая такая операция, которая прошла здесь около 10 лет назад, длилась 12 часов. Сейчас хирурги справляются с жизненно важной задачей чуть ли не в три раза быстрее. Так, конечно, бывает не всегда. Вот эта операция по пересадке печени уже 502, и хирурги с максимальным напряжением и концентрацией трудятся уже не первый час.
Приезжают лечиться в Беларусь и иностранцы. Но больше пациентов, конечно, из Беларуси. В нашей стране в год проводят около полутысячи операций по пересадке органов. То есть трансплантации проходят каждый день. Для сравнительно небольшой Беларуси – нас примерно 9,5 миллионов – это высокий показатель. Но в пользу наших врачей еще один не менее значимый аргумент.
Сергей Коротков, заведующий отделением трансплантации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
После выписки более 50% отказываются от группы инвалидности, хотя она им и показана. Приступают к работе. Две женщины имеют здоровых детей после этой операции.
Но вопросы трансплантации пролегают не только в медицинской плоскости. Парламентарии готовят поправки в соответствующий закон. К примеру, в Беларуси может появиться банк органов и тканей.
Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы – государство открытое, мы видим, что соседи наши тоже это делают. Банк органов и тканей. Он нужен? Нужен. Но законодательно этот вопрос не решен.
Впрочем, вопросы донорства будут решаться намного проще, когда органы для пересадки вырастят из тканей самого пациента, а получат их при помощи 3D-принтера. И в это несложно поверить, если представить, что еще 10 лет назад для нас казалась нереальной и пересадка печени.