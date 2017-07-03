После салюта у стелы «Минск – город-герой» выступят популярные исполнители, в том числе группа NaviBand

Новости Беларуси. Ярким аккордом дня станет концерт «Беларусь молодая моя». На нем выступят не только ведущие белорусские артисты, но и победители творческих конкурсов и учащиеся ВУЗов. Это будет своего рода презентация талантливой творческой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелина Микульская, режиссер гала-концерта «Беларусь молодая моя»:

Праздник должен закончиться весело, на подъеме. Будет большой гала-концерт, где выступят все мастера нашей эстрады. А так как концерт посвящен молодежи, будут очень неожиданные дуэты, где будет прослеживаться преемственность поколений.

Продолжит акцию салют: первые залпы в столице ожидаются в 23:00. Уже после – на площадке у стелы «Минск – город-герой» – выступят популярные исполнители, в том числе и финалисты «Евровидения» – группа NaviBand.