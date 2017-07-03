Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Новости Беларуси. С праздником соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди. Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве. Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века – стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития. В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное – забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели.

Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и благополучия.