Лидеры государств поздравляют Беларусь с Днем Независимости

Новости Беларуси. С Днем Независимости в адрес белорусского народа и Президента страны уже несколько дней поступают поздравления от глав зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко поздравили многие лидеры стран СНГ, Европейского Союза и других государств. В их числе Папа Римский Франциск, Королева Великобритании и Северной Ирландии, Император Японии, Король Швеции, Президенты России, Туркменистана, ЮАР, Вьетнама, Германии, Болгарии, а также политические деятели Кубы, Канады и Австралийского союза.