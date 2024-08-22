Лукашенко: подаренные Китаем спортивные объекты станут символом дружбы наших стран

Несмотря на большое географическое расстояние, Беларусь и Китай сегодня едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройство. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики. Ли Цян прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений – всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Нас с Председателем Си Цзиньпином связывает глубокая и искренняя дружба. Очень давняя дружба. Две страны оказывают друг другу безусловную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы. В начале пандемии Беларусь первой направила в Китай самолет с гуманитарной помощью. Когда ковид докатился до Беларуси, Пекин отблагодарил в многократном размере, передав в Минск несколько десятков тонн медицинского груза. Белорусский народ с понимаем и великой добротой отреагировал на вашу доброту.

Мы признательны вам за оказание технико-экономической помощи, фактически безвозмездной. Даже в сложный период пандемии удалось продолжить возведение подаренных нам великим Китаем спортивных объектов международного класса. Уже сегодня они становятся не просто украшением белорусской столицы, а символами дружбы наших стран. Сейчас самая актуальная задача для нас – поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического.