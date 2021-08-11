После коронавируса у многих выпадают волосы. Почему так происходит?

Согласно статистике, после перенесенной коронавирусной инфекции от выпадения волос страдает более 79 % людей. Причем этот недуг подстерегает, когда мы уже практически забыли о болезни – спустя три месяца. Выпадение волос после перенесенной инфекции даже получило название – телогеновая алопеция. Однако не стоит бежать в магазин за чудодейственным шампунем против выпадения волос, помочь в борьбе с такой серьезной проблемой может только врач-трихолог.

Анна Лукашевич, врач-дерматолог-трихолог медицинского центра «Элар»:

Мы условно выделяем две большие группы. Первая группа – это спустя 21 день от момента выпадения, то есть когда в организме есть вирус. Он запускает каскад иммунопатологических реакций, которые в итоге приводят к выпадению волос. Вторая группа – реактивная, то есть это острое телогеновое выпадение волос. Спустя три-четыре месяца после перенесенного коронавируса мы можем помочь волосам, которые находятся в фазе роста, то есть в фазе анагена, их простимулировать.

Чаще всего облысение начинается внезапно. Волосы могут выпадать большими пучками или равномерно по всей площади. Меняется структура волос. Ковидную алопецию чаще всего связывают с нарушением кровоснабжения и микроциркуляции, стрессом, изменением гормонального фона и последствиями медикаментозной терапии.

Анна Лукашевич:

Предварительно рекомендую сдать анализы, спустя три-четыре месяца после перенесенного коронавируса, когда в организме уже не будет маркеров воспаления, чтобы врач посмотрел предварительно ваши анализы, при необходимости назначил дополнительные обследования.

Во время лечения специалисты не советуют подвергать волосы дополнительным испытаниям: окрашивать, наращивать, пользоваться плойкой. Откажитесь на время от салонных процедур, которые воздействуют на волосяной покров. А такие методы лечения, как мезотерапия и дарсонваль, стоит заранее согласовать с вашим лечащим врачом.

Анна Лукашевич:

Когда вы придете на прием, врач с помощью трихоскопа проведет трихоскопию, диагностику кожи головы, чтобы оценить состояние волосяного фолликула, кровоснабжения кожи головы, соотношение тонких и толстых волос, а также различные патологические процессы, которые могут быть связаны с выпадением волос. Врач назначит необходимое лечение, через три-четыре месяца рост волос возобновится.