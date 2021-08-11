Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже вторую неделю больше 160 военнообязанных, призванных из запаса, тренируются на военном сборе. В условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности они усиливают охрану границы. Эпицентром нынешних маневров стал Гожский военный полигон.

По замыслу учения, в этих местах может находиться вооруженная диверсионная группа, проникшая с территории сопредельного государства.