Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под Гродно завершилась вторая фаза комплексного оперативно-тактического учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже вторую неделю больше 160 военнообязанных, призванных из запаса, тренируются на военном сборе. В условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности они усиливают охрану границы. Эпицентром нынешних маневров стал Гожский военный полигон.
Под Гродно предотвратили вооруженное нападение боевиков. На границе прошли учения
По замыслу учения, в этих местах может находиться вооруженная диверсионная группа, проникшая с территории сопредельного государства.
Пограничники провели поиск и обнаружили бандформирование. Но нашу разведгруппу боевики встречают огнем, поэтому поступает приказ уничтожить условного противника.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
На это учение мы приняли решение призвать мобилизационный ресурс. 168 военнообязанных запаса призваны на это учение. С ними в ходе первого этапа учения по приведению группы в боевую готовность проведен комплекс мероприятий по слаживанию. Многие служили в органах пограничной службы, остальные проходили службу и в милиции, и в механизированных бригадах, и в других воинских частях Вооруженных Сил. Поэтому для того, чтобы всех привести к одному знаменателю, с ними был проведен этап слаживания. В ходе этого этапа они восстановили свои утраченные навыки при выполнении задач, приемов с оружием, ну и другие вопросы, связанные непосредственно уже с охраной государственной границы. Показали сегодня в ходе этапа уверенные, слаженные действия.
Впереди – завершающий этап оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой. Участники сбора отработают учебно-боевые задачи уже в пункте пропуска.