Прямой эфир

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами

11 августа 2021 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К реальной ситуации на белорусско-литовском рубеже. Пока здесь все без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники продолжают фиксировать случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Очередной такой инцидент произошел на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли их к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили.

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами-4

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами-6

А на этих кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Органами нашей пограничной службы потерпевшей на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую больницу.

# Беженцы # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия
11 августа 2021 06:23

Вольфович о военнообязанных запаса, которые тренируются под Гродно: показали уверенные, слаженные действия

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале
10 августа 2021 21:12

«Господин Президент, как бы вы ответили вашим критикам?» Яркие моменты «Большого разговора» в одном материале

«Юбилейные цены – это от 19 рублей». Компании «Марко» 30 лет, и вот что они приготовили покупателям
10 августа 2021 20:59

«Юбилейные цены – это от 19 рублей». Компании «Марко» 30 лет, и вот что они приготовили покупателям