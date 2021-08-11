Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами

К реальной ситуации на белорусско-литовском рубеже. Пока здесь все без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники продолжают фиксировать случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Татьяна Савчик, СТВ:

Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Очередной такой инцидент произошел на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли их к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили.