После долгого ношения маски появились прыщи. Узнали у косметолога, что делать

Коронавирус не спешит отступать. Метро, кафе или магазин – без средств индивидуальной защиты в общественных местах сейчас никуда. Между тем, постоянное ношение маски может вызвать серьезное раздражение кожи. На этот счет даже появился специальный термин «маскне».

Алла Скварчевская, косметолог:

Это означает акне, вызванное ношением маски. В косметологии есть более широкое понятие – механическое акне. Оно подразумевает воспалительные очаги и прыщи, возникающие от трения и постоянного давления на кожу. Когда на протяжении нескольких часов мы дышим в маске, внутри создается парниковый эффект, а вместе с ним и благоприятная среда для распространения микробов. Чтобы избежать сухости и даже обострения герпеса под маской, нужно знать, как ухаживать за кожей.

Наталья Мишута, врач- дерматолог, косметолог:

Нужно тщательно очистить кожу и обеспечить ее надежную защиту перед тем, как надеть маску утром. Обязательно нужно умыться водой и специальной пенкой, эмульсией или гелем для кожи с акне. Затем нужно воспользоваться мягким тоником. После очищения нанести увлажняющий крем. Он создаст тонкий защитный барьер между кожей и маской, который поможет ослабить трение.

Сохранить красоту поможет правильный выбор маски и уход за ней. Одноразовые модели стоит менять каждые два часа. Многоразовые маски тоже не вечные. Такой аксессуар каждый день должен отправляться в стирку. Алла Скварчевская:

Безопаснее всего маски из дышащих тканей. Я бы порекомендовала маску из шелка или маску с шелковой подкладкой. Этот материал не раздражает кожу, поэтому подходит даже для самой чувствительной кожи. Материал обладает способностью впитывать влагу из воздуха, поэтому уменьшает образование конденсата. В шелковой маске легко дышать и разговаривать. Натуральный хлопок тоже не раздражает кожу, но он более плотный и способствует созданию парникового эффекта. Он не такой гладкий, как шелк, может немножко натереть кожу.

Если раздражения на коже избежать не удалось, на пораженные участки можно точечно нанести средства с цинком или салициловой кислотой. В целях профилактики не лишним будет раз в неделю воспользоваться мягкими скрабами. А вот от плотных тональных текстур лучше отказаться.

Наталья Мишута:

Стоит добавить в ежедневный уход очищающие средства с противовоспалительными и успокаивающими элементами, например, бензоилпероксидом, маслом чайного дерева, с экстрактом ромашки. Такие гели, тоники и пенки легко найти в линейках для проблемной кожи. Чтобы помочь коже быстрее восстановиться, старайтесь меньше нервничать и следите за рационом.