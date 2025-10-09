5 из 18 этих операций сделали в Минске! Как в Беларуси развивают трансплантологию и кардиохирургию?

И эти люди готовы спасать человеческие жизни. Белорусские врачи-кардиологи уверенно осваивают новейшие методики профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, внедряют современные диагностические инструменты и применяют самые передовые малоинвазивные подходы к лечению пациентов. Есть случаи, когда неизбежна трансплантация органа, только в этом году было проведено 4 десятка операций по пересадке сердца. Механизмы работы отлажены четко и не дают сбоев, все понимают: на кону – здоровье пациентов. Технологии, которые применяют наши медики, уникальны и вызывают интерес у зарубежных коллег. О передовых достижениях в медицине – Даниил Дроботов.

Гипертрофия левого желудочка сердца – одно из самых серьезных заболеваний в медицинской практике. Без ранней диагностики и вовремя не оказанной помощи болезнь может потянуть целый шлейф серьезных патологий – от тромба в головном мозге до инфаркта. Предотвратить развитие заболевания не так просто. Но у белорусских медиков это получается. Новейшая в мировой медицине практика – метод AccuCinch – успешно тестируется в РНПЦ «Кардиологии».

Елена Курлянская, заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология»:

Здесь распечатано на 3D-принтере сердце реального пациента, который у нас был приготовлен к операции. Изначально было выполнено КТ и МРТ сердца, распечатана 3D-модель, и наши эндоваскулярные кардиохирурги готовятся на данной модели. Выводится это сердце на экран флюроскопически, и мы видим, как катетером кардиохирург может пройти, чтобы произошло именно лечение данного пациента на сведение папиллярных мышц.

Такая тренировка определяет успех вмешательства. Суть заключается в том, что внутрь сердца помещается катетер в виде кольца, который уменьшает объем желудочка и восстанавливает его форму. В мире таких операций проведено всего 18, 5 из них выполнили белорусские кардиохирурги. Новая технология – разработка израильских специалистов. Методика пока еще на стадии исследований, поэтому такие операции проводятся всего несколько раз в год при тщательной подготовке.