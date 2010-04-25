Послание Президента А. Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию. Итоги

Главное политическое событие года и, пожалуй, самая обсуждаемая новость недели — ежегодное Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию.

В этот раз оно было особенным и по форме, и по содержанию. В нём было немало конкретных поручений и заявлений, достойных заголовков первополосных статей. Александр Лукашенко критиковал Правительство за некоторую нерасторопность, бюрократизм, проволочки в работе с инвесторами. В целом же, темы Послания затронули все аспекты жизни страны от экономики и социальной сферы до культуры. Подробно Глава государства остановился на внешнеполитических вопросах, подчеркнув, что 2010 — год особенный и во многом показательный. Он должен стать началом динамичного прорыва в развитии страны. Акцент — на новое качество во всех сферах деятельности. Претвориться в жизнь должны, как минимум, пять стратегий.

Это Послание уже назвали самым насыщенным, эмоциональным и не похожим ни на одно из 13 предыдущих. Журналисты насчитали порядка двух десятков отступлений от заготовленного текста. Дважды зал взрывался аплодисментами.

В знаменитой парламентской подкове не хватало свободных мест, приходилось даже приставлять дополнительные стулья. Четыре часа обращения в прямом эфире... Его активно обсуждают сегодня и в коллективах, и даже на домашних кухнях, ведь коснулось оно буквально каждого.

«Качество» отныне стало не просто неким абстрактным понятием, а настоящим стратегическим ориентиром. Причём везде — от товаров и услуг до управления страной, и самое главное — жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добиться динамичного прорыва в нынешних условиях — это значит привести в действие не только экономические рычаги, но социальные, культурные и духовные факторы, создать условия для творческой реализации человека. Целью наших усилий должно быть формирование по современному конкурентоспособных как экономики, так и государства в целом. И, более того, конкурентоспособной белорусской нации! Достижение в самой ближайшей перспективе европейского уровня и качества жизни наших людей.

Послание — это всегда стратегия, определяющая векторы развития страны минимум на год. Оно направлено именно к народу. И это белорусская особенность, хотя такая практика, надо сказать, есть во многих странах, где развита демократия. В Беларуси она закреплена Конституцией. И за 14-летнюю историю явно прослеживаются не только приоритеты на разных этапах становления суверенитета, но и эволюция самого национального сознания.

К примеру, в 2002 — прежде всего, итоги президентских выборов и противостояние настойчивому давлению извне.

Мировые события и место Беларуси на международной арене открывали Послание в 2003. Речь шла и о двойных стандартах, и о геополитике, но центральным, разумеется, оставались дела внутренние.

Ни одно из Посланий не обходилось без детального анализа ситуации в экономике и социальной жизни. Так, в 2005 главный посыл — «Экономика для народа».

Анатолий Павлович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству:

Наша страна бурно развивает международные контакты. И многовекторность нашей экономики подтверждается на деле.

Ставка на современные технологии, их эффективное внедрение, усиление инновационной политики. Эти темы проходят через все Послания. Актуальны они и сегодня. Задачи, поставленные ещё тогда, — это успех нынешний. И если раньше говорилось много о том, как поднять экономику, сегодня уже — как повыгоднее экспортировать.

Беларусь уже производит более 10% мирового объема калийных удобрений. Около 30% — карьерные самосвалы. И более процента занимает молоко. И это результат направленной государственной политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам есть, что предложить зарубежному потребителю. Мы конкурентоспособны по цене и качеству. Просто надо «пахать» в этом направлении, а не сидеть и ждать, когда к вам придет покупатель. Надо действовать более агрессивно, отвоевывая по сегменту даже те рынки, которые давно поделены. Нам не хватает предприимчивости и делового азарта. Мы можем предоставить услуги в области образования, здравоохранения, спорта, культуры и так далее.

Качественный прорыв, по мнению Главы государства, обеспечат пять стратегий: технологическая, деловая, транзитная, энергетическая и всеобъемлющей информатизации. И если последняя — это создание некого электронного Правительства, широкий спектр электронных услуг для граждан и бизнеса, то стратегия технологическая подразумевает создание современных производств.

Оживление, в частности, в бизнес-кругах вызвали и ещё две стратегии — инновационной и деловой активности. Здесь и упрощение налоговой системы, и дальнейшая либерализация экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь должна войти в первую тридцатку стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности. В ближайшее время будет издан новый Указ Президента «О лицензировании отдельных видов деятельности», направленный на упрощение процедур. На рассмотрении Парламента — законопроект по вопросам приватизации государственного имущества. Готовится к принятию проект Закона «О поддержке малого и среднего предпринимательства».

Михаил Орда, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту:

Сегодня все инициативы частного бизнеса в государстве будут всесторонне поддерживаться.

Стоит отметить, в период, когда весь мир лихорадил кризис, белорусскому государству удалось сделать многое. В прошлом году, к примеру, падение ВВП отдельных стран мира измерялось двузначными цифрами. Беларуси же удалось сохранить стабильность и даже нарастить ВВП на процент по сравнению с докризисным 2008 годом.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по науке , культуре и научно-техническому прогрессу:

Год Качества, объявленный сейчас, должен пронизать абсолютно все сферы — от экономики до образования. В том числе и в области законодательства.

Елена Новик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Важнае значэнне мае ў цэлым агульная культура нашага грамадства, у прыватнасці культура працы. Таму закранута пытанне мадэрнізацыі сістэмы аплаты працы, улічваючы максімальны уклад кожнага працаўніка ў ту ці иншую сферы дзейнасці.

Кстати, главное, что удалось сохранить, — доверие людей к власти. Массовых увольнений не допущено, как это произошло, к примеру, в США. Население не ущемлено в тепле, электроэнергии, топливе и продовольствии. И, более того, расходы на «социалку» в этом году даже увеличены — на 14%.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Социальная защита — это пакет гарантий, которые предоставляет государство в различных сферах жизнедеятельности. Вот давайте посмотрим — жилищное строительство. Что такое сегодня при инфляции в 12% кредиты под 1% на 40 лет для нуждающихся?! Назовите еще одну такую страну, которая себе это позволит. Мы на это идем сознательно.

Дальше — жилищно–коммунальное хозяйство. 32% — платит население, а 68% — кто? Компенсирует государство!

Здравоохранение. Больной человек у нас, по большому счету, не брошен на улице. А ведь это сотни миллиардов рублей ежегодно, которые мы тратим на здравоохранение. Тем более что мы затеяли реформу. Реформу и модернизацию всей системы здравоохранения — от фельдшерско–акушерских пунктов через районные, областные больницы до продвинутых центров в республике.

А образование... Мы сохранили советский уровень бюджетного образования.

Экономический успех Глава государства видит также в переходе от дотационного сельскохозяйственного производства к рентабельному агробизнесу. В республике должны быть созданы структуры по примеру транснациональных корпораций. Они объединят всю цепочку — от получения сырья до производства готового продовольствия высокого качества.

Анатолий Глаз, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ:

Заявления настолько проникнуты степенью ответственности за судьбу народа, пониманием того, куда нам надо двигаться.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Посмотрите, как Президент ставит задачи. Говоря об экономической и энергетической безопасности, он тут же вспоминает и о защите матери и ребёнка. Потому что невозможно решать одну задачу, забывая о другой.

В приоритетах также программы развития села, Полесья и возрождение мелиорированных земель. Во внешней политике — все та же сбалансированная многовекторность, без разделения на Восток и Запад, прагматизм во всех отношениях и стремление уйти от диктата монополий. Отдельно Александр Лукашенко остановился на отношениях с Китаем, Японией, Венесуэлой, США, Евросоюзом и, конечно, с Россией, руководство которой призвал вернуться к нормальным отношениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте вернемся к нормальному сотрудничеству! Никто никому сегодня диктовать ничего не позволит. Нам надо по-партнерски, по-братски. Я даже в переговорах говорю, что мы согласны на то, что Россия у нас старший брат. Но старший брат, который никогда в обиду младшего брата не даст.

Всё, что мы сегодня делаем, направлено на сохранение реального суверенитета нашего молодого государства. Я всегда говорил и говорю: «Мы в состав кого-то входить не собираемся». Мы — инициаторы всех постсоветских процессов на постсоветском пространстве. Но только на классической основе — равноправие.

В целом, все экономические устремления, как во внутренней, так и внешней политике, о которых и говорится в Послании, нацелены на одно — создание условий для человека. И как результат, в следующей пятилетке Беларусь должна войти в число 50 стран с наибольшим индексом человеческого потенциала.

Алеся Высоцкая, Наталья Бреус и Алексей Адашкин. На «Неделе» о главном Послании года.