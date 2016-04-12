Как Беларусь преодолевает последствия аварии на ЧАЭС: мнения российских журналистов

Новости Беларуси. Гомельский регион принимает журналистский десант из России. Пресс-тур посвящен 30 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Среди представителей СМИ репортеры центральных и региональных телеканалов, представители интернет- и печатных изданий.

Они побывают в наиболее пострадавших от катастрофы районах области, посетят Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Максим Рублёв, блогер (Россия):

Я помню ту трагедию, когда все это произошло. Мне хоть было лет 10. У меня есть друзья, знакомые, которые участвовали в ликвидации. Интересно посмотреть, что изменилось за 30 лет в самой зоне отчуждения. Наша задача и показать, что Беларусь пострадала не меньше, а может и больше, чем Украина.

Сергей Черных, шеф-редактор журнала «Союзное государство» (Россия):

Белорусский народ – героический народ. Когда на него все это свалилось, я даже не представляю, какие это деньги, какие это усилия. До сих пор в бюджете стоит графа – на Чернобыль.

Программа пресс-тура включает и культурную составляющую. Журналисты, в частности, посетили Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Как раз сегодня, 12 апреля, после масштабной реставрации тожественно открылся уникальный объект — усыпальница князей Паскевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.