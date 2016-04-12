Прямой эфир

Как Беларусь преодолевает последствия аварии на ЧАЭС: мнения российских журналистов

12 апреля 2016 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гомельский регион принимает журналистский десант из России. Пресс-тур посвящен 30 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Среди представителей СМИ репортеры центральных и региональных телеканалов, представители интернет- и печатных изданий.

Они побывают в наиболее пострадавших от катастрофы районах области, посетят Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. 

Максим Рублёв, блогер (Россия):
Я помню ту трагедию, когда все это произошло. Мне хоть было лет 10. У меня есть друзья, знакомые, которые участвовали в ликвидации. Интересно посмотреть, что изменилось за 30 лет в самой зоне отчуждения. Наша задача и показать, что Беларусь пострадала не меньше, а может и больше, чем Украина.

Сергей Черных, шеф-редактор журнала «Союзное государство» (Россия):
Белорусский народ – героический народ. Когда на него все это свалилось, я даже не представляю, какие это деньги, какие это усилия. До сих пор в бюджете стоит графа – на Чернобыль.

Программа пресс-тура включает и культурную составляющую. Журналисты, в частности, посетили Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Как раз сегодня, 12 апреля, после масштабной реставрации тожественно открылся уникальный объект — усыпальница князей Паскевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Максим Рублёв

Другие новости рубрики

Все новости
Покупки в «дьюти-фри» включат в лимитируемую сумму: разъяснения ГТК по поводу новых правил ввоза товаров
12 апреля 2016 11:06

Покупки в «дьюти-фри» включат в лимитируемую сумму: разъяснения ГТК по поводу новых правил ввоза товаров

Новые пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля
12 апреля 2016 10:53

Новые пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры
12 апреля 2016 09:49

Пенопластовый зоопарк на улице Седых: Анатолий Ждан создаёт эксклюзивные скульптуры