Покупки в «дьюти-фри» включат в лимитируемую сумму: разъяснения ГТК по поводу новых правил ввоза товаров

Новости Беларуси. Приобретённое в магазинах беспошлинной торговли будут учитывать, рассчитывая лимит ввоза товаров, сообщил 12 апреля заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Речь о предметах, приобретённых за рубежом для личного пользования и ввозимых в Беларусь через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

С 14 апреля вступают в силу новые правила, регулирующие, в том числе, эту сферу. Ажиотажа на границе в этой связи в Государственном таможенном комитете не наблюдают.

Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

«Никакого ажиотажа не наблюдается. Отдельные телеканалы выезжали на пункты пропуска - как по польскому, так и по литовскому направлениям. Даже сильного увеличения пассажиропотока не произошло».

За разъяснениями по поводу новых правил можно будет обратиться в колл-центры - номера телефонов разместят на сайтах Государственного таможенного комитета и всех таможен. Принимать звонки начнут с 14 апреля. Именно в этот день вступает в силу указ Президента №40, вводящий новшества в отношении ввоза товаров для личного пользования.