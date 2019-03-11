В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома

В Фаниполе за государственные средства бюджета начали строительство 60-квартирного дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Личик, директор Дзержинского домостроительного управления: По условиям строительства мы должны за счет собственных денег выполнить проектные работы, выполнить 15% стоимости строительно-монтажных работ. И только после этого начнется финансирование, привлечение денег заказчика. В пределах сотни строителей мы так стабильно работаем. По плану у нас в октябре ввод, но я думаю, что мы сделаем намного раньше.

Кроме финансовой стороны вопроса, вклад в общее дело вносят строители области. Наиболее востребованными специалистами являются каменщики и крановщик. Всего же на каждом объекте задействованы более полусотни строителей.

Сергей Кошевский, специалист Дзержинского домостроительного управления:

Строительство – это ответственный вид работ, к этому нужно относиться с особой скрупулезностью, потому что каждый сантиметр ухода от проекта – большие проблемы потом.

Всего в планах обеспечить жильем около трех с половиной тысяч многодетных семей Минской области.