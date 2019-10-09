Бег с мешком для мусора. Необычный марафон пройдёт 12 октября в Минске

В Заводском районе Минска в субботу, 12 октября состоится плоггинг-забег. Цель мероприятия – собрать на бегу как можно больше мусора.

Дмитрий Мартинкевич: Все это зародилось еще в 2016 году в Швеции. И с того времени уже 40 стран присоединились к этой акции. И вот мы тоже решили присоединиться к этой акции и провести на территории Заводского района 12 октября. Всех приглашаем, можно еще зарегистрироваться для участия в этом забеге. Регистрация проходит на сайте plogging.by до 10 октября.

Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска: Это шведское слово. Это бег с мешком. Цель – сбор. При этом – не только мы убираем территорию, но и занимаемся спортом, здоровый образ жизни.

Дмитрий Мартинкевич: Все на месте организаторы раздадут. Это будут рюкзаки, пакеты, перчатки. Инструктаж непосредственно перед самим забегом. Все это организаторы предоставят.

Дмитрий Мартинкевич: Большими физическими навыками обладать не стоит. Просто – желание и минимальная физическая подготовка.

Мероприятие будет проходить в парке имени 50-летия Октября. Какие еще площадки могут быть задействованы в будущем?

Дмитрий Мартинкевич:

Для начала мы попробуем, как пройдет это мероприятие. Предварительно с коммунальными организациями решили на неделю на территории парка имени 50-летия Октября не проводить уборки, хотя там ежедневно обязаны проводить. Посмотрим, сколько соберется мусора.