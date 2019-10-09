Бег с мешком для мусора. Необычный марафон пройдёт 12 октября в Минске
В Заводском районе Минска в субботу, 12 октября состоится плоггинг-забег. Цель мероприятия – собрать на бегу как можно больше мусора.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска – Дмитрий Мартинкевич.
Что такое плоггинг?
Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска:
Это шведское слово. Это бег с мешком. Цель – сбор. При этом – не только мы убираем территорию, но и занимаемся спортом, здоровый образ жизни.
Какое отношение к этой акции имеет Швеция?
Дмитрий Мартинкевич:
Все это зародилось еще в 2016 году в Швеции. И с того времени уже 40 стран присоединились к этой акции. И вот мы тоже решили присоединиться к этой акции и провести на территории Заводского района 12 октября. Всех приглашаем, можно еще зарегистрироваться для участия в этом забеге. Регистрация проходит на сайте plogging.by до 10 октября.
Какова дистанция забега?
Дмитрий Мартинкевич:
Большими физическими навыками обладать не стоит. Просто – желание и минимальная физическая подготовка.
Нужен ли спортинвентарь (пакет)?
Дмитрий Мартинкевич:
Все на месте организаторы раздадут. Это будут рюкзаки, пакеты, перчатки. Инструктаж непосредственно перед самим забегом. Все это организаторы предоставят.
Мероприятие будет проходить в парке имени 50-летия Октября. Какие еще площадки могут быть задействованы в будущем?
Дмитрий Мартинкевич:
Для начала мы попробуем, как пройдет это мероприятие. Предварительно с коммунальными организациями решили на неделю на территории парка имени 50-летия Октября не проводить уборки, хотя там ежедневно обязаны проводить. Посмотрим, сколько соберется мусора.
Как будете подводить итоги?
Дмитрий Мартинкевич:
После забега ожидается у нас горячий чай, беседы. Ожидается у нас посещение акции послом Королевства Швеции госпожой Екатериной Йоханссон. И после чаепития будет организован раздельный сбор мусора, сортировка. После будут подводиться итоги, кто больше собрал. Того ждут приятные призы.