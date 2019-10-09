«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения

Кажется, еще только вчера Артур Пашкевич был студентом-бюджетником, а сегодня уже сам проводит занятия. По окончании вуза молодой человек получил статус молодого специалиста, а впридачу два года отработки в отдаленном районе страны.

Артур Пашкевич, учитель физической культуры и здоровья:

Еще со школы я хотел быть учителем, эта профессия меня всегда привлекала, но придя на отработку, всякое желание ходить на работу у меня отбилось. С каждым днем нагрузка была все больше и больше. Я стал задумываться, чтобы сменить место работы, потому что мои сокурсники работали на лучших условиях, чем работал я.

Но уволиться молодому специалисту ни по собственному желанию, ни по соглашению сторон не получится, если он, конечно, не планирует возместить средства, затраченные государством на обучение. Александр Костюкевич, юрист:

Если мы будем прогуливать, опаздывать на работу, появляться на работе в нетрезвом виде, мы можем быть уволены и вся стоимость обучения будет взыскана с нас в полном объеме. Если по каким-либо причинам наниматель, у которого вы распределены, не принимает вас на работу, обязательно нужно этот факт зафиксировать.

Лишних денег у Артура не было, и перед молодым человеком встал вопрос: как безболезненно избежать трудовых мук. Артур Пашкевич:

Когда я собрал документы, обратился в вуз и к нынешнему начальнику. Я думал сразу, что у меня ничего не получится, так как я не имею никаких льгот. Начальство и вуз пошли мне навстречу, новое место я нашел себе сам, туда меня и перераспределили.

Алгоритм простой, но если дело касается работников здравоохранения, то тут придется получить еще несколько дополнительных документов в профильных органах. В ряде случаев и вовсе можно получить отсрочку. Например, если вы решили продолжить обучение и поступить в магистратуру, правда только на бюджет. Александр Костюкевич:

Что же касается платной дневной магистратуры, то в данном случае никто вам не предоставит отсрочку, и здесь возникает ситуация, что мы должны и работать по отработке в течение двух лет, и, соответственно, должны учиться на дневной форме обучения. Законодательно не запрещено работать по распределению на 0,5 ставки, на 0,25, на 0,1, но здесь вопрос в том, что нужно согласие нанимателя.

Молодой специалист обязан прибыть по месту распределения, но не все выпускники доезжают до своих первых работодателей. И если в арсенале нет уважительных причин, то жди неприятностей. Александр Костюкевич:

В месячный срок вам придет претензия из учреждения образования и у вас будет шесть месяцев на добровольное возмещение, если вы в добровольном порядке не возместите стоимость – будет предъявлен иск в суд. С вас будет еще взыскана госпошлина и потом начнется процесс принудительного исполнения.