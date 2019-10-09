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«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения

09 октября 2019 07:34
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Кажется, еще только вчера Артур Пашкевич был студентом-бюджетником, а сегодня уже сам проводит занятия. По окончании вуза молодой человек получил статус молодого специалиста, а впридачу два года отработки в отдаленном районе страны.

«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения-1

Артур Пашкевич, учитель физической культуры и здоровья:
Еще со школы я хотел быть учителем, эта профессия меня всегда привлекала, но придя на отработку, всякое желание ходить на работу у меня отбилось. С каждым днем нагрузка была все больше и больше. Я стал задумываться, чтобы сменить место работы, потому что мои сокурсники работали на лучших условиях, чем работал я.

«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения-4

Но уволиться молодому специалисту ни по собственному желанию, ни по соглашению сторон не получится, если он, конечно, не планирует возместить средства, затраченные государством на обучение.

Александр Костюкевич, юрист:
Если мы будем прогуливать, опаздывать на работу, появляться на работе в нетрезвом виде, мы можем быть уволены и вся стоимость обучения будет взыскана с нас в полном объеме. Если по каким-либо причинам наниматель, у которого вы распределены, не принимает вас на работу, обязательно нужно этот факт зафиксировать.

«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения-7

Лишних денег у Артура не было, и перед молодым человеком встал вопрос: как безболезненно избежать трудовых мук.

Артур Пашкевич:
Когда я собрал документы, обратился в вуз и к нынешнему начальнику. Я думал сразу, что у меня ничего не получится, так как я не имею никаких льгот. Начальство и вуз пошли мне навстречу, новое место я нашел себе сам, туда меня и перераспределили.

«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения-10

Алгоритм простой, но если дело касается работников здравоохранения, то тут придется получить еще несколько дополнительных документов в профильных органах. В ряде случаев и вовсе можно получить отсрочку. Например, если вы решили продолжить обучение и поступить в магистратуру, правда только на бюджет.

Александр Костюкевич:
Что же касается платной дневной магистратуры, то в данном случае никто вам не предоставит отсрочку, и здесь возникает ситуация, что мы должны и работать по отработке в течение двух лет, и, соответственно, должны учиться на дневной форме обучения. Законодательно не запрещено работать по распределению на 0,5 ставки, на 0,25, на 0,1, но здесь вопрос в том, что нужно согласие нанимателя.

«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения-13

Молодой специалист обязан прибыть по месту распределения, но не все выпускники доезжают до своих первых работодателей. И если в арсенале нет уважительных причин, то жди неприятностей.

Александр Костюкевич:
В месячный срок вам придет претензия из учреждения образования и у вас будет шесть месяцев на добровольное возмещение, если вы в добровольном порядке не возместите стоимость – будет предъявлен иск в суд. С вас будет еще взыскана госпошлина и потом начнется процесс принудительного исполнения.

«С каждым днём нагрузка была всё больше и больше». Что делать, если молодому специалисту не нравится место распределения-16

Каждый год свои первые профессиональные шаги в карьере после университетов, колледжей и лицеев совершают свыше шестидесяти тысяч выпускников. И если выбор сделан сердцем, то жалеть о нем точно не придется. Ведь не место красит человека, а человек место.

# Молодые специалисты # общество # Артур Пашкевич # Александр Костюкевич # Фотофакт # общество

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